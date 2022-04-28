التموين ترد على تأجيل صرف المقررات الشهرية: في موعده ويبدأ بوقفة العيد

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الخاصة ببدالي التموين، بشأن تأجيل صرف تموين شهر مايو 2022 لما بعد أسبوع عيد الفطر، وذلك تزامنا مع حلول وقفة عيد الفطر، الأحد المقبل والموافق 1 مايو وهو الموعد الشهري لصرف التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

صرف السلع التموينية لشهر مايو 2022

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف التموين لشهر مايو 2022 ثابت في موعده في اليوم الأول للشهر والذي يوافق الأحد 1 مايو وهي وقفة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن جميع منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي تعمل طوال أيام الشهر دون الحصول على إجازة أو عطلة رسمية من أجل توفير السلع للمواطنين.

صرف الخبز البلدي

ونوهت الوزارة إلى أن المخابز البلدية أيضا تعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الفطر المبارك، إذ أنه لا يتم السماح للمخابز الحصول على إجازة إلا في حدود نسبة لا تتعدى 30% من إجمالي المخابز البلدية في المنطقة من أجل دوام توفير العيش البلدي للمواطنين ببطاقة التموين، وقررت الوزارة عودة مواعيد عمل المخابز لما قبل شهر رمضان الكريم من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء طوال أيام الأسبوع.

مواعيد فتح المجمعات الإستهلاكية طوال العيد

وفيما يتعلق بمواعيد فتح المجمعات الإستهلاكية، قررت وزارة التموين استمرار فتح جميع المجمعات الاستهلاكية أمام المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك دون الحصول على إجازة، إذ تفتح المجمعات أبوابها أمام المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء طوال أيام الأسبوع.