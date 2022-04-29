درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-4-2022.. ارتفاع كبير والعظمى بالقاهرة 37

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، وذلك على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

طقس شديد الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 أبريل، تسجل 35 درجة على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 35 درجة على مدن وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 38 درجة على مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، 41 درجة على محافظات ومدن شمال الصعيد، بزيادة ما بين 6-9 درجات عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، كما تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بداية دخول الليل تنخفض درجات الحرارة ما بين الـ12 و15 درجة، وذلك بشكل متفاوت بين المحافظات الشمالية والجنوبية، لتتراوح ما بين 21-26 درجة على جميع محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37-23

الإسكندرية 35-18

وادي النطرون 35-19

طنطا 36-19

شبين الكوم 37-23

دمنهور 37-22

بلطيم 33-19

مطروح 35-18

السلوم 34-18

سيوة 34-19

بورسعيد32-18

دمياط 30-19

الزقازيق 38-22

المنصورة 37-22

الإسماعيلية 37-23

السويس 38-22

العريش 38-18

رفح 33-21

رأس سدر34-21

نخل 34-20

نويبع 34-20

طابا 34-21

كاترين 30-18

الطور 33-19

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24مرسى علم 33-25

الفيوم 41-24

بني سويف 41-24

المنيا 41-23

أسيوط 42-23

سوهاج 42-24

قنا 42-23

الأقصر 43-27

أسوان 43-24

إدفو 44-27

أبو سمبل 43-26

الوادي الجديد 44-25

شلاتين 38-22

أبو رماد 39-22

حلايب 37-21

راس حدربة 37-21