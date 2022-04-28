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الداخلية تواصل قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2022

كتب:

محمد بركات
04:26 م | الخميس 28 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، قبول طلبات الحج بعد اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م، وإعلان الوزارة البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م.

طلبات الحج

وتستمر وزارة الدخلية في قبول طلبات الحج حتى الموعد المقرر وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمختلف مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم  (27983000 – 02).

التيسير على المواطنين

ولاقت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل تلقي الطلبات استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في التيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد.

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