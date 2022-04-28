الجندي عن الكسل بعد رمضان: «أبقى قابلني لو لقيت سباك إلا بعد شهر»

طالب الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المواطنين بأن ينتقلوا للشعائر الإنتاجية بعد انتهاء شهر رمضان، قائلا: «كما اجتهدنا خلال شهر رمضان وزي ما اجتهدنا في إقامة الشعائر التعبدية في شهر رمضان، أطلب من الله عز وجل أننا ننتقل لبعد رمضان للشعائر الإنتاجية».

أقل ورشة هتفتح بعد العيد بشهر

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «يعني نشتغل وننتج ولو طالب ذاكر والجامعات تشتغل والمصانع والورش تشتغل، انتقالنا للشعائر الإنتاجية أمر مهم للغاية».

علينا أن نننقل بعد رمضان للشعائر الإنتاجية

وتابع: «بعد العيد أبقى قابلي لو لقيت سباك إلا بعد 3 أسابيع جاية أو شهر، اسأل عن نقاش أو مبلط أو حداد أو نجار، أقل ورشة هتفتح بعد العيد بشهر، أي صنايعي بتطلبه في أي مهنة مش هتشوفه إلا بعد شهر، أصل الأسطى بيعيد، لا ميكانيكي ولا سمكري».

وواصل: «احنا مش بننتقل للشعائر الإنتاجية، ومش بنشتغل إلا بعد ضغط الحاجة، إنما حد يمارس حياته الطبيعية بعد العيد هو ده اللي هنتفرج عليه، وعشان كده بنقول للناس من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان لا يموت، خليك عبد الرحمن مش عبد رمضان».

احذر حالة الكسل وترك العبادة والإنتاج

واستكمل: «أوعى ربنا يشوفك في حالة كسل وترك للعبادة والإنتاج والعمل وأبواب الرزق وأسباب السعادة، عاوزين بنفس الهمة والتجمع والإخلاص ننتقل للإنتاج، نزرع ونصنع ونتعلم ونعلم، ومساجدنا تفضل نضيفة، ومفتوحة ومنتظمة، وشوارعنا تكون نضيفة، وسلوكياتنا تكون نضيفة، خلوا العالم يشوف إن رمضان أكسبك صفات حسنة».

وأكد أن الأخلاق التي يظهر بها الشخص بعد رمضان هي التي تحدد هل كنت في رمضان ممثل أم صادق، مدعي أم مقتنع؟