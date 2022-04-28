«التعليم» تعلن جدول الصف الأول الثانوي التيرم الثاني لطلاب مدارس STEM

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «Stem» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها للاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لمدارس ستيم

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية والجيولوجيا يوم الأربعاء الموافق 18 مايو المقبل.

امتحان مادة الكيمياء واللغة الأجنبية الثانية

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الكيمياء واللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس الموافق 19 مايو المقبل.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا يوم السبت الموافق 20 مايو المقبل.

امتحان مادة الأحياء والتكنولوجي

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء والتكنولوجي يوم الأحد الموافق 21 مايو المقبل.

امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 22 مايو المقبل.

امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية والجيولوجيا

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية والجيولوجيا يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو المقبل.

الامتحانات تعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا

وكشف مصدر مسؤول بالوحدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التي وفرتها الوزارة.

الامتحانات ستعقد بنظام «البابل شيت» وليس «الأوبن بوك»

وأوضح المصدر أنه يجري حاليًا الاستعداد للامتحانات، لافتًا إلى أن الامتحانات ستعقد بنظام البابل شيت وليس بنظام «الأوبن بوك»، وغير مسموح للطالب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت ولم يتم تسليمهم ورقة مفاهيم.