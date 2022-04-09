التعليم تحدد قواعد أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات التيرم الثاني

تدريبات مكثفة تعقدها المديريات والإدارات التعليمية، لمعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء الأسئلة الموضوعية كالاختيار من متعدد أو أكمل أو الصواب والخطأ أو الأسئلة المقالية، وكلها تهدف إلى وضع أسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وقياس جوانب معرفية معينة لكل طالب في كل مرحلة.

يجب أن يكون كل بديل مناسب لغويًا لأصل السؤال

برنامج تدريب المعلمين، والذي حصلت «الوطن» على تفاصيله، يحدد قواعد بناء أسئلة الاختيار من متعدد، والتي تؤكد احتواء السؤال لمشكلة محددة تمامًا، بحيث يفهم المتعلم المقصود من المشكلة دون حاجة إلى الاستعانة بالبدائل لتوضيحها، وأن تُصاغ المشكلة بدقة ويجب تجنب صيغة النفي، فضلًا عن ضرورة أن يكون كل بديل مناسب لغويًا لأصل السؤال، فإذا كانت الكلمة الأولى من البديل الصحيح فاعلًا يجب أن تبدأ كل البدائل الأخرى بفاعل.

أيضاً يؤكد برنامج التدريب على أهمية عدم وضع الإجابة الصحيحة لأسئلة الاختيار من متعدد أطول من البدائل الخطأ، ويجب تجنب الارتباطات بين أصل السؤال والإجابة الصحيحة.

محكات الحكم على أسئلة المقال القصير

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، أنه جرى تدريب المعلمين على محكات الحكم على أسئلة المقال القصير، والتي تشمل أن يصاغ السؤال بطريقة واضحة لا غموض فيها ويقدم بطريقة جيدة في إطار إجابة الطالب بدقة وموضوعية ووضوح ويتناسب الوقت المخصص لسؤال المقال بما يتلائم مع طبيعة المتعلمين.

وأضافت أن محكات الحكم تشمل إيجاد طريقة جيدة لتقدير الدرجة للتقليل من ذاتية المصحح أي موضوعية التصحيح لأسئلة المقال ويتضمن السؤال طريقة تقدير سهلة وواضحة للمصحح، وأن يتسم السؤال المقالي بالتنوع في طريقة عرضه سواء رسوم أو اختيار الإجابة، ثم تفسيرها وأن يقيس موضوعًا واحدًا فقط محدد.