مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27.. بليغ يعثر على دليل حقه في الميراث

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 بطولة خالد النبوي تطورت خلاله الأحداث بشكل كبير جدا، فعلى الرغم من أن بليغ أبو الهنا، الشخصية الرئيسية في العمل الدرامي الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، وقع في الكثير من المتاعب ولا يزال يعاني من مشاكل كبيرة، إلا أنه أخيرا وبعد جهد كبير، وصل إلى دليل مهم يثبت حقوقه في ميراث أبيه الذي يرفض أبناء أشقائه تسليمه إياه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

بعد أن دخل الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27، إلى السجن بسبب ادعاء ياسمين صديقة ولاء ابنة شقيقه فطين أبو الهنا أنه اعتدى عليها وساعدها في تعاطي المخدرات، خرج بكفالة لحين انتهاء التحقيق، وتعرض لصدمة كبيرة بسبب أن معظم الناس يصدقون التهمة التي تلاحقه، فقرر أن ينعزل في منزله القديم، فوجد فريدة خطيبته السابقة تنتظره هناك، حيث جلسا وتسامرا، فهي الوحيدة تقريبا التي تصدق أنه بريء.

بيلغ يعثر على ورق يثبت حقه في الميراث

أثناء جلوس بليغ أبو الهنا مع فريدة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 تحدثا عن ذكريات الماضي، وهناك تطرق الحوار إلى محل والد بليغ القديم، الذي قرر أن يزوره فجأة لأنه اعتقد أنه قد يجد هناك ما يساعده، فأخذ فريدة وذهب إلى المحل القديم الذي لم تُفتح أبوابه منذ حوالي ربع قرن، وهناك وجد أخيرا الورق الذي يثبت أن والده حفظ له حقه في الميرث مع إخوته إلى أن يعود، إذ وجد هذا الورق وسط كراكيب قديمة في محل والده القديم، وسط كومة من الفئران والركام، فأخذه وقرر أن يسترد به حقه من أبناء شقيقيه الذين ينكرون حقه في ميراثه من والده.