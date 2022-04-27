مهلة أخيرة لـ خالد النبوي لسداد ديونه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 توالت فيها الأحداث الساخنة التي تقرب الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا ضمن أحداث العمل الدرامي الذي يشارك في السباق الرمضاني 2022 بقوة وبحضور شديد، ومع اقتراب نهاية المسلسل تتصاعد الأحداث ويقترب بليغ أبو الهنا من حافة الموت بسبب ديونه التي يدين بها لشخص اسمه أبو عدنان.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 اللقاء الأول بين بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي وبين أبو عدنان، الشخص الذي يدين له بليغ بمبلغ ضخم يصل إلى حوالي 5 ملايين يورو، في مصر، إذ جاء أبو عدنان إلى بليغ بعد انتهاء المهلة التي منحه إياها ليجمع المبلغ من عائيلته في مصر.

مواجهة بين بليغ وأبو عدنان

والتقى بليغ وأبو عدنان في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 26 في يخت في النيل، وهناك تناقشا حول المهلة الممنوحة لبليغ من جديد، ورفض أبو عدنان مدها، وأعطاه 48 ساعة ليجمع المبلغ المطلوب وإلا سيقتله وعائلته.