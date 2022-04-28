رئيس التحرير

محمود مسلم

400 طفل يتيم فى ضيافة المؤسسة الدولية للتنمية غدا

كتب:

الوطن
10:40 م | الخميس 28 أبريل 2022
المهندس محمد إبراهيم

المهندس محمد إبراهيم

 يستضيف المهندس محمد إبراهيم الشنراوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 400 طفل يتيم من مركز الفشن ببنى سويف فى احتفالية إفطار بالقاهرة غدا الجمعة 29 أبريل. تتضمن الاحتفالية برنامجا ترفيهيا على مدار اليوم بالإضافة ألى تقديم ملابس العيد للأطفال والاسرة. وأكد الشنراوى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار حرص المؤسسة على تقديم الدعم الكامل لأبناء مركز الفشن ببنى سويف وتوفير احتياجات الايتام وأسرهم فى يوم اليتيم. وقال الشنراوى أن منظمات المجتمع المدنى لابد أن تضطلع بدورها فى دفع العمل الاجتماعى ومشاركة الدولة فى تحقيق التنمية مشيرا إلى الدور المطلوب من رجال الاعمال كنوع من رد الجميل للدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

تعاون بين «مستثمرى أكتوبر» و«مجلس الأمناء» لتطوير المناطق الصناعية

أخبار الإسكندرية.. ظاهرة الودق وانتخابات مجلس الأمناء ورسامة كهنة جدد

«تعليم الإسكندرية» تجري انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

عقد اجتماع مجلس الأمناء بـ«تعليم أسوان» لمناقشة سير العمل بالامتحانات

وكيل تعليم الغربية يجتمع بأعضاء مجلس الأمناء استعدادا للعام الدراسي

أنشطة رياضية ومسابقات قرآنية في احتفالات يوم اليتيم بسيدي سالم

انتصار السيسي: يوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة

انطلاق احتفالية يوم اليتيم بالقاهرة بعد قليل

قبل الاحتفال برمضان.. كرنفال وهدايا للأطفال فى يوم اليتيم الفرحة فرحتين

يوم اليتيم 2022.. فكرة مصرية انطلقت قبل 19 عاما لإسعاد 5 آلاف طفل

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم.. صور
بقلم الوطن