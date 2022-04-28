400 طفل يتيم فى ضيافة المؤسسة الدولية للتنمية غدا

يستضيف المهندس محمد إبراهيم الشنراوى رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 400 طفل يتيم من مركز الفشن ببنى سويف فى احتفالية إفطار بالقاهرة غدا الجمعة 29 أبريل. تتضمن الاحتفالية برنامجا ترفيهيا على مدار اليوم بالإضافة ألى تقديم ملابس العيد للأطفال والاسرة. وأكد الشنراوى أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار حرص المؤسسة على تقديم الدعم الكامل لأبناء مركز الفشن ببنى سويف وتوفير احتياجات الايتام وأسرهم فى يوم اليتيم. وقال الشنراوى أن منظمات المجتمع المدنى لابد أن تضطلع بدورها فى دفع العمل الاجتماعى ومشاركة الدولة فى تحقيق التنمية مشيرا إلى الدور المطلوب من رجال الاعمال كنوع من رد الجميل للدولة المصرية.