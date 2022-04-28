مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27.. عمرو أبو الهنا يستأجر مجرما ليقتل بليغ

العديد من الأحداث الساخنة وقعت في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 بطولة الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا الشخصية الرئيسية في هذا العمل الدرمي الذي كتبه المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعود به لشاشة التليفزيون اسمه رغم رحيله عن عالمنا قبل أكثر من عقد من الزمان، ويشارك فيه باقة من النجوم ويدخلون به السباق الرمضاني المشتعل 2022.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

بمجرد خروج الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 من السجن بعد اتهام ياسمين له بأنه يتاجر في المخدرات واعتدى عليها وأنها حامل منه، التقى بصديقه نصر بازار الذي يلعب دوره الفنان مصطفى درويش، إذ ذهب ليأخذه من السجن بعد الإفراج عنه بكفالة، وهناك أخبره أنه يريده في أمر مهم.

بليغ يكتشف أن ابن شقيقه يريد قتله

ذهب بليغ مع بازار وصديقهم الثالث إلى القهوة الجمالية خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 وهناك جلسا مع شخص أخبرهم أن عمرو أبو الهنا استأجره ليقتل بليغ، لكنه رفض وقرر أن يخطر بليغ لأنه يراه رجلال جيدا.