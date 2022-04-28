خروج الفنان خالد النبوي من السجن في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 بطولة الفنان خالد النبوي يتصدر محركات البحث، ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن ملخص أحداثه التي تصاعدت بشكل سريع خلال هذا العمل الدرامي الذي يعد أول مسلسل مشترك بين خالد النبوي وابنه نور النبوي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أحد عمالقة الدراما في مصر، والذي رحل عن عالمنا في عام 2011.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

أبرز أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 أن الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا الشخصية الرئيسية في العمل الدرامي خرج من السجن بعد أن دخله للمرة الثانية، إذ اتهمته ياسمين صديقة ولاء ابنة شقيقه الراحل فطين بأنه اعتدى عليه وصارت حاملا منه، وأنه كان يجلب لها المخدرات التي تتعاطاها، وذلك بعد انتشر مقطع فيديو لها تظهر فيها تتعاطى المخدرات، وتسبب في رفدها من جامعتها والكثير من المشاكل لها.

بليغ يخرج من السجن

خرج بليغ من السجن في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 بعد أن قضى ليلة كاملة فيه بسبب اتهام ياسمين له، ولكنه خرج بكفالة لحين انتهاء التحقيقات.