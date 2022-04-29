محمد عادل: «سعيد بالعفو الرئاسي عن الشباب ودي طبطبة»

قال الفنان محمد عادل، إن مسلسل العائدون، يتناول جانبًا إنسانيًا في حياة الأشخاص المنتمين للجماعات الإرهابية، ومختلف الأشخاص وهو مسلسل اجتماعي أيضًا، وينقل بطولات من ضباط المخابرات العامة لكي تعرف الأجيال الحالية هذه البطولات المختلفة، مبينًا أن شخصية علاء في المسلسل تظهر معارض للدولة ثم يتحول إلى مؤيد ومتعاون، لافتًا إلى أن المخرج أحمد نادر جلال قدم عملا رائعا.

قلق قبل تقديم دوره في مسلسل العائدون

وأضاف «عادل» خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه كان قلقًا قبل تقديم عمل مخابراتي لأنه يقع بين طريقين إما نجاح كبير أو فشل كبير، ولكن المسلسل نجح فوق المعتاد، وحرص صناع المسلسل على تقديم شخصية معارضة أصبحت متعاونة مع الدولة وأطلق على نفسه أبوعمر حبًا في ضابط الأمن عمر.

ثناء على العفو الرئاسي

وأوضح الفنان محمد عادل، أنه يثني على العفو الرئاسي المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من الشباب وهذا يعد طبطبة على الشباب في الوقت الحالي، متابعًا: «المسلسل تناول وجود أشخاص كثيرين يحبون البلد ولكن بطرق مختلفة».

ثناء على دور هاني رمزي

وأشار الفنان محمد عادل إلى أن الفنان هاني رمزي قدم دورا جديدا عليه أبرز من خلال مهاراته التمثيلية العالية وحبه لوطنه، متابعًا: «أحلى حاجة في مسلسل العائدون أنه مش وقتي لأ ده تقدر تشوفه في أي وقت حتى بعد رمضان وفيه خيوط حميمية إنسانية».