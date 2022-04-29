طقس كفر الشيخ اليوم.. ربيعي معتدل والسماء صافية

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، جوا ربيعيا معتدلا على كافة أنحاء الأقليم، مع وجود سماء صافية على بعض المناطق، كما تنتظم حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز فضلا عن انتعاشة حركة الملاحة الجوية في ميناء الصيد بالبرلس، مع استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة أي أعطال قد تحدث في المرافق.

طقس كفر الشيخ اليوم.. معتدل على كافة الأنحاء

كما يسود طقس كفر الشيخ اليوم، حالة من الاعتدال في الجو على كافة انحاء المحافظة، وسماء صافية على المناطق الشمالية، فضلا عن ان الطقس مشمس على مناطق أخرى بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق ثالثة بكفر الشيخ.

انتظام حركة الصيد لتحسن طقس كفر الشيخ اليوم

وانتظمت حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، حيث خرج عشرات الصيادين للبحث عن رزقهم في بحيرة البرلس، فضلا عن سروح المراكب في البوغاز، بالإضافة إلى تزود عشرات المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد من ثلج وغيرها من ميناء الصيد بالبرلس وذلك للإبحار في مياه البحر المتوسط في رحلات قصيرة وطويلة الأمد، حيث تشهد الحركة انتعاشة في فصلي الربيع والصيف بسبب توقف نوات الشتاء التي تؤدي لارتفاع الأمواج بشكل كبير.

كما رفعت المحافظة وغرفة العمليات ومركز الأزمات بالديوان العام حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، وذلك تحسبا لوجود أعطال في المرافق خاصة مرفقي الكهرباء والمياه، وسرعة التحرك لإصلاح أي طارئ قد يحدث.