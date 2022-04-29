السيطرة على حريق شب في مصنع كرتون بشبرا.. الدفع بـ5 سيارات إطفاء

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع كرتون بشبرا الخيمة حيث دفعت أجهزة الأمن بالقليوبية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المصنع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي والادلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر، وطلبت تحريات المباحث واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله وفحص التراخيص.

بلاغ بحريق في شبرا

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بشبرا الهيمة داخل مصنع كرتون بجوار مسجد المنى شارع الروضة مدينة ابن الحكم أول شبرا الخيمة.

انتقل العميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتبين نشوب الحريق داخل المصنع بالكامل، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي.

فحص أوراق المصنع

من جانبه كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المسؤولين بالحي بتشكيل لجنة لفحص المصنع والتراخيص الخاصة به وحصر الخسائر وفحص تراخيص المصنع، وهل هو مرخص من عدمه ومدى توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المصنع وتحديد شبب الحريق وتقدير الخسائر.

وقال إيهاب مهدي نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة إنه جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء فور وصول بلاغ بالحادث، وجار فحص سبب الحريق واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله ومراجعة ملف المصنع وتراخيصه وتقدير الخسائر.