لو هتشتري حاجتك في إجازة العيد أون لاين.. أشياء احذر منها عند التسوق

تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك، يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء ما يحتاجون إليه وما يلزمهم أون لاين من المواقع الإلكترونية المختلفة، نظرا لغلق المحال في إجازة العيد، وكثيرا ما يتعرض الأشخاص الذين يتسوقون أون لاين للنصب نتيجة الدخول على بعض المواقع الوهمية.

وسعيا من بوابة «الوطن»، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء ويهتمون بمتابعته بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير عدد من النصائح المختلفة التي يجب اتباعها وبعض الأشياء التي يجب الابتعاد عنها عند التسوق أون لاين، وفق جهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

أشياء إحذرها عند التسوق أون لاين من المواقع الإلكترونية

- يجب على المشتري أن يتجنب الشراء من أول موقع يراه أمامه، ولكن عليه أن يتصفح المواقع المختلفة قبل إتمام عملية الشراء حتى يتم المقارنة بين الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلع.

- تجنب التسوق عبر المواقع المجهولة، كما يجب التسوق من المواقع الآمنة التي تحافظ على بيانات البطاقة الائتمانية التي يتم استخدامها في الشراء.

- تجنب الشراء من المواقع ذات السمعة السيئة، والحرص على الشراء من المواقع ذات السمعة الطيبة.

- يجب أن يحتفظ المشتري بنسخة من طلب الشراء عند الشراء في كل مره، مع طباعة تلك النسخة حتى يتم الاستعانة بالطلب في حالة حدوث أي من المشكلات.

- تجنب إرسال تفاصيل وبيانات البطاقة الائتمانية عبر البريد الإلكتروني لأي من الأشخاص.

- يجب على المشتري أن يقوم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء للبطاقة التي يتم استخدامها.

- يجب أن يتم استخدام بطاقة ائتمانية واحده في الشراء أون لاين، وتجنب استخدام أكثر من واحده، حتى يسهل على المستخدم اكتشاف أي عملية نصب يتعرض لها.

- يجب قراءة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع والتأكد من مسئولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك.