التحفظ على 55 كيلو جرام مخدرات في حملات أمنية مكثفة بالمحافظات

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط161 قطعة سلاح ناري بحوزة 136متهما

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط161 قطعة سلاح ناري بحوزة 136متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 89319 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 11متهما، إرتكبوا 15 حادثا متنوعا، كما تم ضبط 185 قضية مخدرات بإجمالي كميات مصادرة بلغت ما يقارب 55 كيلو جرام مخدرات متنوعة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22623 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 16قضية إتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 16قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.