المخرج محمد سلامة: مسلسل راجعين يا هوى فيه الدفء المصري

كشف المخرج محمد سلامة، كواليس التحضير لمسلسل راجعين يا هوى، قائلًا إن القصة قُدمت من قبل كمسلسل إذاعي في عام 2004، وهو من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، لافتا أنه عندما استمع إليه شعر أنه مختلف، ولم يخض هذه التجربة من قبل.

سلامة: أؤمن بالعمل الجماعي

وأضاف محمد سلامة، خلال لقاء ببرنامج «دراما مصر»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلاميتان نهى درويش ولما جبريل، اليوم الخميس، أنه جرى ترشيح الكاتب محمد سليمان عبدالمالك لكتابة المسلسل، معقبًا: «من الظريف كنا هنتقابل في كذا عمل في رمضان، بس ربنا موفقناش لكن اتقابلنا هنا في مسلسل راجعين يا هوى».

العمل يسلط الضوء على أماكن تشبه الشخصية المصرية

وأشار إلى أنه جرى تحديد نقاط منذ بداية العمل، لافتًا إلى أنه يؤمن بالعمل الجماعي، معقبًا: «قعدنا اشتغلنا من الأول خالص على الفكرة، إزاي تطور ويتم تقديمها، ومحمد سليمان عبدالمالك عمل مجهود كبير جدًا لنقلها من عمل إذاعي لعمل درامي».

ولفت أنه كانت لديه خطوط عريضة للتحدث عنها في البداية، وهي أن يكون العمل مصري للغاية، وتشابه أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، موضحًا أن العمل يسلط الضوء على أماكن تشبه الشخصية المصرية.

المسلسل مليان أكل عشان تحس إنك في البيت

وأفاد بأنهم وضعوا خطة لعمل الديكور منذ البداية، معقبًا: «قعدت مع المهندس يحيى علام والدكتور محمد مختار مدير التصوير، واتكلمنا على إننا عاوزين نعمل مود للمسلسل ويكون شكله مصري، ، وقعدنا اشتعلنا على الموضوع من الأول إزاي يبقى المسلسل دافي، ويبقى مصري جدًا، وكنا حاطين في الخطة من الأول إن المسلسل يبقى مليان أكل عشان تحس إنك في البيت، والإضاءة تكون دافية ووشوش الناس تكون دافية».

ولفت أن نجاح العمل جاء بفضل العمل الجماعي، واشترك كل فريق العمل لتحقيق رؤية واحدة.