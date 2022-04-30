حظك اليوم برج الثور 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور قائد ناجح، فهو يستطيع أن يحقق نجاح كبير في حياته المهنية، كما أنه قادر على إدارة الأشخاص بشكل مناسب، يوكل المهام لكل فرد في الفريق بشكل مناسب، وفق إمكاناته وقدراته.

ويتميز مولود برج الثور بالاجتهاد، لأبعد حد، إذ أن طموحه كبير، لكي يحقق كل ما يريد في حياته، ويتميز مولود برج الثور بالوقار الكبير، والتحدث بطريقة مهذبة مع الغريب، فهو يكره الانفعال.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، لذا عليك أن تراجع نفسك بصدق وتتفادى الوقوع في الأخطاء، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور الذي توقعته خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تقاوم التوتر في تعاملك مع من حولك، وحافظ على السرية والكتمان، حيث أن الحديث عن أمورك الشخصية قد تجعلك تدخل في مشكلات عديدة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور، الخاص بعبير فؤاد.

عيوب برج الثور

ويميل مولود برج الثور للغيرة من الآخرين في أي شئ فهو لا يحب أن يكون هناك شخص أفضل منه خاصة في حال امتلاكهم أموال أكثر منه كما أنه يغير من الأشخاص الأنجح منه في العمل ويحب أن يكون أنجح شخص في إطار عمله وحياته المهنية.

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور أنه يتمسك بقراراته، يسيطر على المقربين منه والمحيطين به، سواء على الصعيد العملي أو الاجتماعي، فهو يرفض أن يخضع لأي شخص مهما كانت درجة قربه منه.