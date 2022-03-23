ضبط 12 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بـ4 محافظات.. بحوزتهم «حشيش وهيروين»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وفي هذا الصدد، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (عدة عناصر إجرامية)، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من نطاق محافظة أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 5 عاطلين بمواد مخدرة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط، تم ضبط 5 عاطلين، 4 مقيمين بأسيوط والخامس بمحافظة أسوان، وعثر بحوزتهم كميات من «مخدر الهيروين - الهيروين ـ الشابو ـ سلاح أبيض (مطواة) - مبالغ مالية - هواتف محمولة».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 6.350.000 جنيه تقريبًا.

حملة أمنية بنطاق محافظتي الشرقية والغربية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة..

وفي حملة أخرى، شنتها مديريتا أمن (الشرقية- الغربية)، تم رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر «قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، مركز شرطة أبوحماد بالشرقية - قسم شرطة أول طنطا بالغربية»، أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تجار مخدرات، بحوزتهم «246 طربة لمخدر الحشيش، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو 1,850,000 جنيه تقريبًا.