شعبة الأسمنت: الأسعار شهدت تراجعا واستقرارا في مارس وأبريل

قالت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إنها رصدت استقرارًا ملحوظًا لسوق الأسمنت في مصر مع ميل الأسعار إلى الانخفاض خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وقال المهندس أحمد شرين كُريّم، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، إن أسعار الأسمنت شهدت تراجعًا ملحوظًا في الشهرين الماضيين، حيث تراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع ما بين 1100 و1200 جنيها و1200 إلى 1280 جنيها للمستهلك شامل النقل حسب المنطقة والنوع والتعبئة.

وأضاف «كُريّم»، في بيان اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت توافرًا كبيرًا للكميات المطروحة للبيع مع التزام مصنعي الأسمنت بإنتاج كامل حصتهم المحددة، للتأكد من استقرار السوق ومنع أي فرصة للتلاعب بالأسعار أو استغلالها.

وتابع: هذا الإنتاج حدث رغم الصعوبات التي واجهت المصنعين منذ بداية تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود بالإضافة الي الضوابط البنكية الجديدة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وذكرت الشعبة في بيانها أنها «تؤكد لكافة العملاء والشركات والمستهلكين حرصها على دعم السوق وحركة البناء والتشييد وإدراكها التام لأهمية دورها في تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية».

اجتماع مجلس الوزراء

وأشادت الشعبة باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصناعة الأسمنت، والاجتماع بالمنتجين للوقوف على مشاكل الصناعة الوطنية، كما أشادت بدور وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في النهوض بالصناعة وتوفير المناخ التنافسي والعادل الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري، وفقا للبيان.

يأتي بيان الشعبة بعد أيام من اجتماع طارئ عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع منتجي الحديد والأسمنت، وهو الاجتماع الذي جاء على خلفية الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء، ووجه «مدبولي» خلال الاجتماع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإجراء دراسة تفصيلية تحدد السعر العادل لسلعتي الحديد والأسمنت.

وكانت أسعار الحديد شهدت تراجعا قبل يومين، حيث أعلنت شركة حديد عز عن تراجع سعر الطن لديها بنحو 830 جنيه دفعة واحدة.