الطفلة «شيرين» بعد تكريم السيسي لها : «قالي انتي الملكة وكان فرحان بيا»

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من الفائزين في المسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم، والفائزين بأفرع الحفظ مع التجويد وفهم المقاصد العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن، ومن بين المكرمين، الطفلة «شيرين محمد عبدالله»، ضمن الفائزين بالفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة.

وعبرت شيرين محمد عبدالله، الحاصلة على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ28، في الفرع الرابع للناشئة، عن سعادتها بتكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن شعورها بالفخر والاعتزاز بمقابلتها للرئيس في مناسبة مباركة كهذه، خلال احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة القدر.

أمنية «شرين» في لقاء الرئيس تتحقق

وقالت شيرين محمد صاحبة الـ12 عاما، تدرس بالصف السادس الابتدائي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها لم تكن تتخيل أن يتم تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عظيمة كهذه، كما أنها كانت تتمنى لقاء الرئيس وقراءة القرآن الكريم أمامه، ووجهت كل الشكر والامتنان للرئيس لدعمه للمواهب الحافظة لكتاب الله عز وجل.

الرئيس السيسي يمنح «شرين» لقب الملكة خلال الاحتفالية

وأوضحت الطفلة المكرمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس طلب منها أن تنزع الماسك لرؤيتها والحديث معها، ومنحها لقب الملكة خلال الاحتفالية، قائلة: «كان فرحان بيا وباركلي وقالي ما شاء الله عليكي ربنا يحفظك ويبارك فيكي»، حسب تعبير «شرين»، مشيرة إلى أنها لم تكن تشعر برهبة أو خوف من لقاء الرئيس أو الوقوف أمامه، خاصة أنها تحبه كثيرا.

الاتجاه لحفظ القرآن الكريم منذ الصغر

وتابعت «شيرين» ابنة محافظة الجيزة، أنها منذ صغرها متعلقة بكتاب الله عز وجل، لذلك اتجهت للحفظ، بدعم والديها لها، قائلة: «حبيت أحفظ القرآن الكريم واقتدي بيه وعشان أنا في مدرسة حكومية مش معهد أزهري بدأت الحفظ عن طريق الكُتاب وكنت بروح 5 أيام في الاسبوع» حسب ما روته.

ختم القرآن الكريم في عمر الـ8 سنوات

في عمر الـ8 سنوات ونصف، أتمت شيرين محمد عبدالله، حفظ القرآن الكريم، عن طريق متابعة والديها واستاذتها لها، قائلة: «اللي قدمني للمسابقة العالمية هو استاذي واجتزت كل التصفيات حتى حصلت على المركز الأول في القراءة» حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن والدها تلقى مكالمة هاتفية تخبره بتكريمها من قبل الرئيس، الذين سعدوا كثيرا وأهلها بهذا الخبر العظيم.