س و ج عن منصة امتحانات «أولى وثانية ثانوي» للفصل الدراسي الثاني 2022

عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التفاصيل النهائية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، وقرر عقدها ورقياً وإلكترونياً، لم يكتف أولياء الأمور والطلاب عن طرح الأسئلة بشأن طبيعة عمل منصة الامتحان الإلكترونية، مبدين قلقهم على مواقع التواصل الاجتماعي من عطلها، أو حدوث أي مشكلة تمنع الطالب من أداء الامتحان أو حفظ الإجابات في نهاية الوقت المحدد لها.

وفي هذه السطور أبرز الأسئلة والإجابة عليها بشأن منصة امتحانات أولى وثانية ثانوي؟

في البداية ما هو الحل في حالة حدوث مشكلة تقنية في منصة الامتحان؟

قال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم عقد امتحان بديل للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني.

وماذا عن تفاصيل الامتحان البديل؟

أكد «شوقي» في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أن الامتحان البديل يعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم ويبدأ اعتباراً من يوم 30 مايو المقبل.

وهل يحق لأي طالب أداء الامتحان البديل؟

أضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات البديلة لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة مثل مرض الطالب أو غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية.

هل يمكن تغيير مواعيد أو آلية عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي؟

أكد الدكتور طارق شوقي، أن كل قرارات الوزارة نهائية ولأسباب وجيهة، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والتحضير وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

هل من المتوقع حدوث عطل في منصة الامتحان؟

قال «شوقي»، إنه لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت في المدارس المجهزة في ضوء كل الامتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو «تهكير» التابلت، موضحاً أن الامتحان البديل لا يعقد في نفس يوم الامتحان الأساسي.

كيف يمكن تجنب سقوط السيستيم في الامتحان؟

أكد وزير التربية والتعليم، في جروب أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب»، أنه لا يوجد ما يسمى بسقوط السيستيم في المنصة الجديدة التي تم اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح تام في المدارس المجهزة، واحتمال حدوث مشكلة تقنية هو %.

وماذا عن الامتحانات التجريبية التي تم عقدها سابقاً؟

نوه الدكتور طارق شوقي، بأن من لم يتمكن من الامتحان التجريبي الذي تم عقده سابقاً هم من لم يحدثوا جهاز التابلت أو قاموا بتهكيره أو كانوا في مدارس غير مجهزة فقط.

وماذا عن مشكلة عدم إظهار الأسئلة على منصة الامتحان؟

أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد شيء اسمه عدم إظهار الأسئلة وكل هذه محاولات مستميتة للتشكيك وكل من حضروا التدريب في المدارس المجهزة مطمئنون تماماً لكفاءة المنصة.