ممدوح البارودي يقيم حفل السحور السنوي بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والفنانين «صور»

أقام رجل الأعمال ممدوح البارودي، حفل السحور السنوي في قصره بالتجمع الخامس، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء حمدي بدين وحرمه، والوزير السابق أحمد ذكي بدر، والوزير اللواء محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، والوزير طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، واللواء مصطفى شحاته، واللواء طارق الأعصر، واللواء محمود فايز، واللواء علاء محمود، والأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامى خيري رمضان، ودكتور حسام حسني، ودكتور خالد مجاهد، ودكتور أحمد السبكي.

كما حضر السحور الفنان هاني رمزي والفنان محمد فؤاد والفنان كريم العمري والشيخ محمود التهامي والأستاذ محمد أمين والأستاذ مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، والشاعر عبدالله حسن وحرمه الفنانة غادة رجب، والأستاذ ممدوح الششتاوي، والاعلامية سهير جودة، ومجموعة من رجال الأعمال والمستشارين والإعلاميين والصحفيين.