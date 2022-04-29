 خالد الجندي: خمسة أوقات تفتح فيها أبواب السماء بعد رمضان

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خمسة أوقات تفتح فيها أبواب السماء بعد شهر رمضان المبارك، والوقت الأول قبل آذان الظهر مستشهدا بالحديث الشريف « إنَّ أبوابَ السماءِ تُفْتحُ إلى زوالِ الشمسِ، فلا تُرْتَجُ حتى يُصلَّى الظهرُ، فأحبُّ أن يُصعدَ لي فيها خيرٌ»، والوقت الثاني الذي تفتح فيه أبواب السماء عند كل أذان.

تفتح فيه أبواب السماء بين كل صلاتين

وأوضح «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» أن الوقت الثالث الذي تفتح فيه أبواب السماء بين كل صلاتين بشرط أن يكون المسلم منتظرا لإقامة الصلاة، مستشهدا بالحديث الشريف «أبشروا! هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى»، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما دخل المسجد ووجد الصحابة ينتظرون الصلاة التي تليها.

وأشار «الجندي» إلى أن انتظار الصلاة يفتح للمسلم أبواب السماء، وقبول دعائه وعمله وسعيه وضمان مغفرة ذنبه عند الله عزوجل، مؤكدا أن الاستعداد للصلاة يجعل المسلم من المرابطين، مستشهدا بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون».

العمل مقدم على كل شيء

وأضاف الجندي، أن العمل مقدم على كل شيء، ولكن أوقات المغفرة هي فرصة لإحياء الأوقات الرمضانية بعد انتهاء رمضان، وأن الوضوء قبل الصلاة بوقت كافى يحسب ذمن فترة المرابطة، لافتا إلى أن الوقت الرابع الذي تفتح فيه أبواب السماء هو منتصف الليل، مشيرا للحديث الشريف: «تُفتَّحُ أبوابُ السَّماءِ نصفَ اللَّيلِ فينادي منادٍ هل من داعٍ فيُستجابَ له هل من سائلٍ فيُعطَى هل من مكروبٍ فيفرَّجَ عنه فلا يبقَى مسلمٌ يدعو بدعوةٍ إلَّا استجاب اللهُ عزَّ وجلَّ له إلَّا زانيةً تسعَى بفرجِها أو عشَّارًا».

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن الوقت الخامس الذي تفتح فيه أبواب السماء عند الاستفتاح في الصلاة «اللهُ أكبرُ كبيرًا، اللهُ أكبرُ كبيرًا، اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا – ثلاثًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا ثلاثًا».