خالد الجندي: ياريت نتعامل مع الإنتاج بنفس جدية العبادة

طالب الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المواطنين بالتعامل بنفس الدرجة التي يتعاملون بها حول جدية العبادة ذاتها عند تعاملهم مع الإنتاج، «أتمنى من الله سبحانه وتعالى إننا نتعامل مع الإنتاج بنفس جدية العبادة».

ليس قاطعا بأن ليلة القدر كانت أمس

وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «الحقيقة أنتم ناس العبادة عندكم في منتهى الجدية والإخلاص، ربنا يتقبل ويجعلها ليلة مباركة علينا كلنا، وبردو في نفس الوقت نقوم بواجبنا».

وأوضح أنه ليس قاطعا بأن ليلة القدر كانت أمس، «ليلة القدر بنلتمسها في العشر الأواخر، لو حددنا أكتر يبقى في الوتر منها، وبالتالي مش بنقطع إن كانت امبارح ليلة القدر، الله أعلم، وهو جبار الخواطر سبحانه وتعالى، لكن اتعامل مع كل ليلة من ليالي العشر الأواخر على أنها ليلة القدر».

وتابع: «أرجوك اتعاملوا مع الليالي اللي فاضلة في رمضان، الليلتين الفاضلين على أنهم ليلة القدر كل واحدة وبنفس الجدية والحماس والتراويح والتهجد، متقللوش حاجة، أوعى تظن إن ليلة القدر عدت، مش يمكن اختبار وامتحان من الله بأنه يميز الخبيث من الطيب والجاد من غير الجاد».

سيظل علماء الأزهر الشريف والأوقاف في مكانتهم اللائقة

وأشاد بجهود الأئمة خلال شهر رمضان المبارك، قائلًا: «الائمة اللي قاموا بالصلاة والدعاء والإنابة مجيدين وحافظين ومتمكنين، سيظل علماء الأزهر الشريف والأوقاف في مكانتهم اللائقة، وأتوجه لكل علماءنا بكل الشكر والتقدير على هذا الجهد، شهر رمضان الكل كان فيه على حالة من حالات العمل الدؤوب».

وواصل: «الجدية في العمل الدؤوب عدوى، والتقطنا هذا المنهج من رئيس دولتنا، رئيس دولتنا لا يكل ولا يمل بفضل الله تعالى، ربنا يحفظه، أناء الليل وأطراف النهار تلقاه شغال، والحالة دي سارت على المجتمع».