العثور على جثة إثيوبي متحللة داخل شقة في دار السلام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة إثيوبي متحللة داخل شقة في دائرة قسم شرطة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن.

إخطار سفارة الشاب المتوفى

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة لعقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، كما قررت النيابة العامة إخطار سفارة المتوفى بالقاهرة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة مستأجرة لشاب أفريقي، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ألكسندر أ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تم العثور على المتعلقات الشخصية للشاب المتوفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.