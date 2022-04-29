أسعار الذهب تتجه لتحقيق أول انخفاض شهري.. كم بلغت الأوقية؟

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة إلى عودة بعض الاهتمام بمعدن الملاذ الآمن، وسط توقعات بأن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير، مع الرهان على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ عند 1905.67 دولار للأونصة، لكنه فقد حوالي 1.6٪ حتى الآن هذا الشهر، وفقا لـ«رويترز»، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1908.10 دولار.

خطط الفيدرالي الأمريكي

قال إيليا سبيفاك، محلل العملات في مؤسسة «ديلي أف إكس» إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال قد تخفف بعض الضغط عن بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد بقوة كما يخطط، وهو التوجه الذي ضغط على الذهب في الأسابيع الأخيرة.

واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكنهم ما زالوا منقسمين حول ما يمكن أن يكون قرارًا حاسمًا بشأن نقطة التوقف لتجنب إدخال الاقتصاد إلى الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة في الولايات المتحدة قصيرة الأجل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ذات العائد الصفري.

وتتجه أسعار الذهب إلى أول انخفاض شهري بالنسبة المئوية منذ يناير، مع تعزيز عائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات هذا الشهر.

يجعل الدولار القوي الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين، وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في 20 عامًا سجله مقابل العملات الرئيسية في الجلسة السابقة.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة «سيتي إندكس» التجارية، في مذكرة، إن انطلاقة الدولار الأمريكي ستتباطأ في مرحلة ما، وهذا يمكن أن ينعكس إيجابا على الذهب.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.9٪ إلى 23.34 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6٪ إلى 924.49 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.7٪ إلى 2247.63 دولار.