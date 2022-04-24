مصرع طفل وإصابة والده في حادث تصادم بسوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع طفل 6 سنوات، تلميذ، وإصابة والده، إذ أنهما أثناء مرورهما بالطريق العام بين ميدان الثقافة، وطريق أسيوط سوهاج، فوجئا بسيارة تصطدم بهما، ليلقى الطفل مصرعه، ويصاب الأب بكدمات وجروح وينقل لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول الطفل «بكرى ع خ ا»- سن 6 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية «جثة هامدة»، ويقيم دائرة مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، ووالده «على خ ا م»- سن 55، عامل بناء، مصابا بـ«جرح بالرأس وكدمات بالصدر والضلوع»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي «إدعاء حادث سيارة».

شقيق المصاب ينفي الشبهة الجنائية بالحادث

بسؤال شقيق المصاب المدعو «إبراهيم خ ا ح»- سن 74 عامل، ويقيم بمركز سوهاج، قرر بأنه أثناء عبور شقيقه ونجله المذكورين الطريق بذات الناحية، اصطدمت بهما السيارة «ملاكي» قيادة «حسن ك م م» 28 عاما، حاصل علي معهد فني- ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه وفاة الأول، وإصابة الثاني، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

بسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء سيره بطريق سوهاج العام، اختلت عجلة القيادة بيده، ولم يستطع السيطرة عليها، وأضاف أنه فوجئ بالمذكورين أمامه، ولم يتمكن من مفاداتهما فاصطدم بهما.