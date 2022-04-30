«الغرف التجارية» تكشف أفضل وقت لشراء الذهب للمقبلين على الزواج

سجل سعر الذهب اليوم السبت 30 أبريل، استقرارًا سعريا في محلات الصاغة بعد ارتفاع وُصف بالمؤقت، وتوقع تجار بالغرف التجارية أن هناك 3 سيناريوهات للمعدن النفيس قبل عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه أقل من يومين.

والسيناريوهات هي، إما التراجع نحو مستويات 1890 و1850 دولارًا للأوقية، أو الصعود والثبات عند 1927 دولارًا للأوقية، أو ارتفاع الأسعار من جديد نحو مستويات 1950 و1975 دولارًا للأوقية.

رئيس شعبة الذهب: هناك علاقة عكسية بين سعر المعدن الأصفر والدولار

وبحسب هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ لـ«الوطن»، فأن ارتفاع سعر الذهب يوم الجمعة الماضية، هو ارتفاعًا مؤقتًا مدعومًا بتراجع في الدولار واقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية لـ 1.2 % لتصل سعر الأوقية إلى 1916.21 دولار.

لافتًا إلى وجود علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فكلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس صحيح، إذ أن ارتفاع الدولار أول الأسبوع الماضي، كان دافعا قويا لتراجع أسعار الذهب.

كما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على سندات الخزانة، إلى صعود الدولار، وهو ما يفرض ضغوطًا على الذهب مقابل بالدولار، بحسب «فكري».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوري بنسبة 1.4% لتصل إلى 23.45 دولار للأوقية، فيما وصعد البلاتين ليسجل 1.2% ويصل إلى 930.31 دولار للأوقية، فيما شهد سعر البلاديوم زيادة بنسبة 2.5% لتصل إلى 2287.98 دولار للأوقية.

سعر الذهب محليًا

بيع عيار 24 من الذهب البندقي بسعر 1.282 جنيه، فيما سجل عيار 21 سعر 1.122 جنيه، وبلغ سعر بيع عيار 18 نحو 962 جنيهًا، فيما بيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و976 جنيهًا.

ونصح رفيق العباسى عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين المقبلين على الزواج عند شراء الشبكة، بأن أمامهم طريقين إما الشراء الآن إذا أرادوا الاستقرار والثبات السعري، أو الشراء قبل حلول عيد الفطر بساعات، حيث تتجة كافة المؤشرات إلى انخفاض المعدن النفيس.