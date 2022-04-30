بنك القاهرة يعيد على عملائه.. اشتري مستلزمات العيد بالتقسيط ودون فوائد

أعلن بنك القاهرة تفاصيل الخدمة المقدمة لجميع عملائه بتقسيط جميع المشتريات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بـ0% فوائد لمدة 6 شهور بحد أقصى 50 ألف جنيه مصري مع بطاقات بنك لقاهرة الائتمانية حتى 21 مايو 2022.

بنك مصر: نستهدف تقديم أفضل الخدمات المالية للعملاء

وقال بنك القاهرة، فى بيان على الموقع الرسمي، إنّ من اهتمامات البنك تكثيف جهوده لتقديم أفضل الخدمات المالية لعملاء البنك القاهرة، ومن ضمن التطور الشمول المالي والتحول الرقمي قدم بنك القاهرة عروض التقسيط للمشتريات، وأن العرض لجميع أنواع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية، عدا بطاقة التقسيط ويبدأ مبلغ التقسيط من 1000 جنيه، وأن الحد الأقصى لمبلغ التقسيط لا يتجاوز 50 ألف جنيه، ولا يوجد حد أقصي لعدد المعاملات خلال فترة العرض وعرض التقسيط يطبق على معاملات المشتريات فقط خلال فترة العرض حتى 21 مايو 2022، ويتم التقسيط لمدة 6 أشهر دون فوائد، وأن العرض يشمل العملاء المنتظمة في السداد فقط.

يذكر أنه جرى الإعلان عن استحواذ بنك مصر عن أكبر حصة ملكية في بنك القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

تفاصيل استحواذ بنك مصر على «القاهرة»

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لـ«الوطن»، إن بنك القاهرة ككيان في الأصل مملوك لبنك مصر الذي كان يستحوذ على حصة حاكمة منه، وبقية أسهمه ترجع ملكيتها لثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، لكن من خلال شركة لتداول الأوراق المالية.

وأضافت، لـ«الوطن»، أن صفقة استحواذ بنك مصر على «القاهرة» لا جديد فيها إلا من الناحية الشكلية أو القانونية، ليصير في الوقت الحالي بعد سيطرته على الأسهم بالكامل في انتظار كيان جديد مدمج في بنك مصر، تحت شعار واسم تجاري واحد نترقب الإعلان عنه.

كما أشارت إلى أن صفقة الاستحواذ على أحد البنوك الحكومية الرئيسية والتي كان من المرتقب طرح حصة منه في البورصة المصرية، جاءت أيضا في ذلك التوقيت لنفس الغرض، مع إضافة تعديلات وتغييرات من شأنها تيسير وإنجاح عملية الطرح، خاصة عندما يتم طرح أسهم بنك القاهرة من خلال ثاني كيان عملاق كبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.

واستطردت نائب رئيس بنك مصر سابقا: «بنجاح صفقة الاستحواذ، تنتقل ملكية 42,8 من أسهم بنك القاهرة إلى بنك مصر من خلال شركة التجاري الدولي للاوراق المالية المنفذة للصفقة، وبمعنى أوضح، تنتقل ملكية الأسهم من مصر كابيتال أو مصر المالية للاستثمارات سابقا والمملوكة لبنك مصر، إلى بنك مصر بشكل مباشر».