الخبرات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية «مؤهلات وتخصصات»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم التفاصيل النهائية للوظائف المتاحة بالمدارس المصرية اليابانية، والخبرات المطلوبة للتقديم فيها، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على جميع المتقدمين بضرورة اسيتفاء كافة الشروط المطلوبة للتقديم والالتزام بالمواعيد المحددة.

مدير مدرسة

-خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية.

- خبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل المدرسة

- خبرات مثبتة في مجال في التدريس والتعامل مع الطلاب، وإداريات شؤون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم رياض أطفال

- خريجو تخصص رياض الأطفال وخبرات مثبتة في العمل في مدارس لغات.

-لابد من إثبات كفاءة وخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

معلم لغة عربية

- خريجو تخصص لغة عربية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

-خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم لغة إنجليزية

-خريجو تخصص لغة إنجليزية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

-خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم Math ابتدائي

-خريج كلية التربية

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

-إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.

معلم Science ابتدائي

- خريج كلية التربية.

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث في شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية، واستخدام مصادر التعلم الرقمية.

- إجادة العمل في فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه.

معلم دراسات اجتماعية

- خريجو كليات التربية تاريخ، أو جغرافيا، أو تربية تعليم أساسي، أو دراسات اجتماعية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية بدنية وصحية

- خريجو كليات التربية الرياضية والبدنية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم مهن

- اقتصاد منزلى تصميم أزياء أو تغذية.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تكنولوجيا تعليم

- خريجو كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلي أو كلية حاسبات ومعلومات، ولديه القدرة على تقديم الدعم التقني، للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية فنية

- خريجو تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية موسيقية

- خريجو تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أخصائى اجتماعى

-خريجو تخصص كلية خدمة اجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أخصائي نفسي

- خريجو تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل، بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم غرفة مصادر

- من كلية علوم ذوى الاعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم.

- خبرة في التعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس.