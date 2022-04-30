عاجل.. حبس شاب بتهمة قتل جاره في الطالبية بسبب تزاوج الكلاب

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جاره بسبب تزاوج الكلاب، و كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مقتل شاب تعرض لاعتداء بسكين أمام منزله في الطالبية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه كان بصحبته كلب، وطلب منه جاره المتهم الحصول على الكلب لتزويجه لكلبة انثى ملكه، إلا أن المتهم رفض، فنشبت بينهما مشاجرة، وتبادلا الاعتداء، مما أسفر عن مقتل المجني عليه وإصابة المتهم.تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 16 سنة، تعرض لاعتداء بسكين.

مشاجرة ثم قتل

وأفادت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية، أن المتهم يمتلك كلبة أنثى وطلب من القتيل حصوله على الكلب الخاص به لتزويجها لها، إلا أن المجني عليه رفض، فنشبت بينهما مشاجرة أدت إلى مقتل المجني عليه وإصابة المتهم.

وتم نقل القاتل إلى المستشفى، وسط حراسة مشددة،وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية.