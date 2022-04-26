ضبط 50 طن مواد غذائية.. واستعدادات لافتتاح «العيد فرحتنا» في المنوفية

تمكنت مديرية التموين في المنوفية، من ضبط 50 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، في حملات مكثفة على المدن والقرى المختلفة، إذ جرى صبطها وتحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية

أكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظة، من مجالس المدن والطب البيطري ومديرية الصحة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وخطة المحافظة لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، في ظل موجة غلاء الأسعار.

استعدادت لافتتاح معارض العيد فرحتنا في المنوفية

علي صعيد آخر، تستعد مديرية التموين في المنوفية، لافتتاح معارض «العيد فرحتنا» في جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد إعداد تقرير شامل ومفصل، عن الأماكن المناسبة والحيوية، لإقامة تلك المعارض، لتلبية احتياجات المواطنين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون.

أكد مصدر في مديرية التموين في محافظة المنوفية، أنه سيجر توفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة، لجموع المواطنين، مؤكدا أنه من المتوقع أن تشهد هذه المعارض، إقبالا كبيرا من المواطنين، لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالأسرة، موضحا أنه سيجر عرض حوافز وتيسيرات لأصحاب السلع والتجار المشاركين بالمعرض، مشددا على أن جميع الجهات، تتابع تنفيذ المعارض تسهيلا على المواطنين.