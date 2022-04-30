«الدفاع الروسية»: استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الحرب تدخل شهرها الثالث

وتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهرها الثالث مع تزايد المسؤولية على الجانبين، فيما تواصل القوات الأوكرانية المقاومة، بينما يدعو الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي العالم بانتظام إلى بذل المزيد من المساعدة.

عقوبات شديدة على موسكو

ومن جهتها فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم عقوبات شديدة على موسكو لكنها لم تصل إلى حد التدخل المباشر خوفًا من اندلاع صراع أوسع، فيما هددت روسيا بقطع الغاز عن الدول التي لن تلتزم بالدفع بـ الروبل الروسي مقابل الحصول على حصتها من الغاز.