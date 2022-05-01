حظك اليوم برج الأسد الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه الكثير من الصفات المميزة والتي نادرا ما تجتمع في شخصية واحدة، إذ أنه نشيط بشكل كبير، يستطيع أن ينجز أكثر من مهمة في وقت واحد، كما أنه كثير التفاؤل، وينظر دائما إلى النصف الممتلء من الكأس، ويحب أن يعبر عن مشاعره بكل صراحة، ولا يحب أن يخبأها في داخله، كما أنه مخلص بشكل كبير وجدير بالثقة، ولديه شخصية قيادية ومسيطرة على المحيطين به تجعل منه قائدا في العمل ويصل للمناصب العالية سريعا، ويحب دائما التمسك بقراراته، ولا يسمح لأحد أن يؤثر عليه لتغيير ما قام باتخاذه من قرارات.

وبالنسبة لأنثى برج الأسد فهي شخصية مرحة وعاشقة للحياة والبهجة، وتتمتع بالمسؤولية خصوصا في الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية، وبالرغم من أنها أم حازمة، إلا أنها حنونة بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، ومن المهم أن تعمل بدقة وترتب أولوياتك، وقاوم التوتر.

حظك اليوم برج أسد على الصعيد العاطفي

كن متفهما ومستعدا للتسامح ولا تفقد صبرك وأعصابك إذا واجهت مقاومة أو معارضة لرغباتك.

الأبراج التي تتوافق مع برج الأسد

ومن أكثر الأبراج التي تتوافق مع برج الأسد برج القوس، إذ أنهم يجتمعون سويا على حبهم للمغامرات، كما يتوافق معه أيضا برج الحمل، فهو يتفق مع برج الأسد نزعة الغرور، كما يمكن لبرج الجوزاء أيضا أن يتوافق مع برج الاسد، فبالرغم من اختلافهما في الصفات كثيرا، إلا أنهم يمكن أن يقوموا باستكمال بعضهما البعض.