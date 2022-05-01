حظك اليوم برج الثور الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتوافق بشكل كبير مع مواليد الأبراج الترابية الأخرى حيث أنه ينتمي إليها، ومع ذلك فهو لا يتعامل مع مواليد الأبراج المائية والنارية ولا يحب العمل معهم حيث أنه لا يتوافق معهم بشكل كبير ويحتاج التعامل معهم لمجهود من الطرفين.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيا وعاطفيا، وهي خدمة يومية للقراء استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

يمدك حظك بالحماس والحيوية، لذا عليك استغلال ذلك لتحقيق نجاحات.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

القمر في برجك يمدك اليوم باللياقة والتأييد، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالإصرار الكبير على تنفيذ كل أفكاره وخططه مهما كان الظروف فهو شديد الاجتهاد، ويتسم بطموحه الجامح الذي يجعله يحقق كل ما يريد، كما أنه يرفض أن يعارضه أحد في أي قرار من قرارته.

كما أنه يتسم بالعاطفية الشديدة، فهو رومانسي بدرجة كبيرة، ويحب أن يجعل من معه في سعادة كبيرة، فهو يحب الاستقرار عاطفيا ومهنيا، ويكره أن يكون على خلاف مع أحبائه.