حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يجعل كل من حوله يشعر بالسعادة والإيجابية فهو يتسم بحسه الفكاهي وقدرته على رؤية الأمور من المنظور الإيجابي طول الوقت فهو يعشق الضحك، ويبحث عما يحقق له السعادة، ويكره أن يتعامل مع أشخاص سلبية أو لا تحب الضحك والجو المبهج.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بصحتك وأن تعمل في صمت، حيث أنه من الأفضل الابتعاد عن الجميع والقيام بكل شيء في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك توطد علاقتك بالبعض، وقد تتضح الرؤية أمامك عن مشكلات عالقة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود البرج أيضا بالازدواجية الشديدة فهو قادر على أن يشعر بالسعادة والفخر وقد يشعر بالحزن والاكتئاب بعدها بفترة قصيرة، حيث أن حالته المزاجية شديدة التقلب، ما يجعل البعض يشعر بالقلق والضغط منه.

كما يتسم مولود الجوزاء، بأنه ناجح في عمله، ويخطط بدقة لمستقبله، ورغم توتره الشديد، وأخذه للعديد من الآراء في أي مشكلة تواجهه فهو يكره أن يسيطر عليه أحد، ورغم ذلك فهو شديد التسرع في قرارته، كما أنه اجتماعي و لديه الكثير من الأصدقاء، ويسعى دائما لاكتساب صدقات جديدة، وقد تظهر شخصيته الانطوائية في بعض المواقف.