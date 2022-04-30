درجات الحرارة أول أيام العيد وحالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة أول أيام العيد والذي من المتوقع أن يتزامن مع يوم الاثنين المقبل، إذ يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة أول أيام العيد

ووفق بيان الأرصاد الجوية الصادر مساء اليوم، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أول أيام العيد الاثنين 2 مايو في القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 18، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

حالة الطقس ودرجة الحرارة في ثاني أيام العيد

أما عن درجات الحرارة المتوقع ثاني أيام العيد الثلاثاء 3 مايو، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 19، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

حالة الطقس ودرجة الحرارة في ثالث أيام العيد

فيما تصل درجات الحرارة في ثالث أيام العيد الموافق الأربعاء 4 مايو، في القاهرة الكبرى العظمى 31 والصغرى 17، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24 درجة مئوية.