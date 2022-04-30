ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 29.. فنانة مصرية

يواصل المشاهدون يوميا البحث عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 29، لمعرفة ضيف الفنان رامز جلال في برنامجه اليومي الخاص بالمقالب الترفيهية في شهر رمضان، اليوم السبت 30 أبريل، والذي يُعرض عبر قناة mbc مصر.

تعرف على ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 29

قناة إم بي سي مصر كشفت منذ دقائق عن نجم وضيف حلقة اليوم السبت من برنامج رامز موفي ستار، وهي الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، حيث ستقع اليوم ضحية رامز جلال، في حلقة مليئة بالإثارة والمغامرات.

من هي فريدة سيف النصر؟

فريدة سيف النصر ممثلة مصرية، ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: «مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة»، ومن أهم أعمالها التليفزونية: «بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا».