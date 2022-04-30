موعد صلاة العيد في الجيزة 2022.. للشعور بالبهجة

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد صلاة العيد في الجيزة 2022 مع الأيام الأخيرة في شهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر، حيث تشهد محركات البحث عمليات بحث كبيرة عن موعد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات، ومن بينها موعد صلاة العيد في الجيزة 2022 لكي يتمكنوا من حضور صلاة العيد التي تُشعر المسلمين ببهجة العيد، وتجعلهم يشهدوا أجواء الاحتفال.

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة 2022

وأوضحت وزارة الأوقاف موعد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في الجيزة 2022 في تمام الساعة 05:37 صباحًا، على أن يكون موعد صلاة العيد في القاهرة 2022 في الساعة 5.36 صباحا، وفي الإسكندرية يكون موعد صلاة العيد في الساعة 5.40 صباحا.

ومن المقرر أن يكون استطلاع شهر شوال في احتفالية كبرى لدار الإفتاء المصرية، اليوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، على أن تبدأ الاحتفالية بعد صلاة المغرب بنصف ساعة لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر.

وأشارت دار الإفتاء إلى ذلك على موقع فيس بوك مساء أمس: «غدا إذن الله بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا سيتم عمل بث مباشر على الصفحة لكلمة فضيلة المفتي، والتي يعلن فيها موعد بداية عيد الفطر المبارك ونتيجة استطلاع هلال شهر شوال وموعد بداية عيد الفطر المبارك، حيث أن الجهة المسئولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال هي دار الإفتاء المصرية».

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا في مصر

ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإثنين فلكيا، حيث كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد أول أيام عيد الفطر سيوافق فلكيًا يوم الإثنين 2 مايو المقبل 2022، مؤكدا أن الرأي النهائي لـ موعد عيد الفطر 2022 في مصر يكون وفق دار الإفتاء المصرية.