قبل أيام من انتهاء شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية في دولة قطر، مواعيد صلاة العيد، بما فيها موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدوحة وأسماء المساجد التي ستجرى الصلاة فيها، والتي تأتي أيضا هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا، إذ تقوم الدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات في مثل هذه الاحتفالات للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وصلاة عيد الفطر هي واحدة من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها، خاصة أنها تكون فرصة لالتقاء كثير من الأهل والأصدقاء، وإن كانت تأثرت بأجواء فيروس كورونا في قطر كغيرها من الدول، لكنها كانت تقام وفق مجموعة من الضوابط.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدوحة وعدد المساجد المتاحة

وقبل الكشف عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدوحة، العاصمة القطرية، ذكرت صحيفة «الشرق» القطرية، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهزت 520 من الجوامع والمصليات في مختلف أنحاء الدولة لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر لأداء الصلاة.

وتكون صلاة عيد الفطر بعد نحو 15 أو 20 دقيقة من شروق الشمس، وذلك في أول أيام عيد الفطر، ومن المقرر فلكيا أن يكون في قطر يوم الاثنين الموافق 2 مايو.

وزارة الأوقاف القطرية تحدد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدوحة

وفي سياق إعلان ضوابط وأماكن الصلاة في قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدوحة سيكون الساعة 5:12 صباح يوم الاثنين 2 مايو، الموافق الأول من شهر شوال.

أما عن بقية المدن القطرية، فإن فروق التوقيت ليست كبيرة بينها وبين العاصمة الدوحة، حيث لا يزيد الفارق عن أكثر من دقيقة في مناطق مثل أم صلال والشحانية والريان.