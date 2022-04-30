موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد وأهم المظاهر الاحتفالية

مع اختلاف أوقات ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022، بحسب التوقيت المختلف، لكل بلد عربي وإسلامي، يتم تحديد موعد الصلاة، بحسب موعد شروق الشمس، وتبدأ وقت صلاة عيد الفطر المبارك من ساعات الصباح الأولى ويمتد حتى موعد أذان الظهر لليوم اليوم الأول من العيد، الذي يوافق الأول من شهر شوال في العام هجري، وفي إطار خدمات «الوطن» للقارئ العربي، نقدم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد.

أهم مظاهر وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد

تتعدد مظاهر الاحتفال المختلفة بعيد الفطر في بغداد، ومن أهم تلك المظاهر تجهيز مناطق متعددة، تخصص لألعاب الأطفال حيث يعدون أهم عناصر بهجة العيد في العاصمة العراقية، ومن الالعاب المشهورة المخصصة للأطفال، والدواليب الهوائية، وهي تشبه «المراجيح» في مصر.

هذل إلى جانب إقامة مناطق ألعاب للأطفال في أماكن عامة، حيث تبدأ في تقديم خدماتها للأطفاب بالتزامن مع موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد، وهو في الساعة 5:11 صباحا بالتوقيت المحلي.

بعض التقاليد الموروثة وموعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد

يبدأ العراقيون في ممارسة بعض التقاليد الموروثة، عقب انتهائهم من صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد، حيث يتوجه الكثيرون إلى زيارة المقابر، حيث لن ذلك يعد من التقاليد التي لا يزال العراقيون يحرصون على القيام بها.

وبالنسبة للأطفال، يذهب بعضهم لركوب بعض الحيوانات، من اجل المتعة، وذلك عقب انتهاء موعد صلاة عيد الفطر، ومن تلك الحيوانات الحمير وكذلك «الكدش» المسمي بالبغل في بعض البلاد العربية الأخرى.

الأسواق العراقية عقب انتهاء صلاة العيد

وعقب انتهاء موعد صلاة عيد الفطر 2022 في بغداد تشهد الأسواق، زحاما كبيرا من أجل شراء الحلويات العراقية الشهيرة، وكذلك الملابس الجديدة الخاصة بالعيد.

كما يستمر المسحراتي في عمله رغم انتهاء شهر رمضان، وذلك للمرة الأخيرة إعلانا عن يوم العيد، ويقوم بقرع الطبلة الصغيرة التي يكون صوتها إعلانا ببدء توقيت العيديات والهدايا