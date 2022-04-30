موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الخرطوم ومظاهر الفرح

يتطلع العديد من المسلمين في السودان قدوم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الخرطوم، وذلك يتميز به العيد من احتفالات ومظاهر الفرحة، المشهودة بين السودانيين، وبخاصة في العاصمة الخرطوم، وبعد أداء صلاة العيد، تحرص الأسر السودانية على تبادل التهاني والزيارات، في ظل التقدير الكبير للوصل بين الأقارب والأهل بسبب تلك المناسبة الدينية المباركة، كما يفضل الكثيرون من السودانيين الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات للاستمتاع خلال العيد.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الخرطوم

وقامت الهيئة العامة للبحوث الفلكية، في السودان بتحديد موعد صلاة العيد 2022 في الخرطوم وباقي مدن السودان، وتبين أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الخرطوم سوف يكون عند الساعة 05:41 صباحًا، حيث يكون أول أيام عيد الفطر 2022 في السودان هو يوم الاثنين.

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر 2022 في كل دولة، وأحيانًا كل مدينة، بحسب الموقع الجغرافي الذي تتواجد فيه، لذلك يجب مراعاة فارق التوقيت، بين كل مدينة وأخرى، من أجل تحديد الموعد الدقيق لصلاة العيد 2022.

إيصال فرحة عيد الفطر للجميع

ومن الطقوس المهمة التي يحرص على أدائها السودانيون، أن يسعوا لإيصال فرحة عيد الفطر للجميع، في ظل اختلاف طبيعة كل مدينة عن باقي المدن، فالأمر في النهاية يعني انتشار الفرح في العديد من المدن، وذلك مع احتفاظ السودان بخصوصية معينة، من حيث الحرص على التكافل بين الأفراد، حيث أن لكل بلد ثقافته وعاداته الخاصة في التعبير عن فرحة عيد الفطر، ويحاول السودانيون نشر الفرح بين الأهالي والأقارب، علاوة على حرص الجميع، على اختلاف أعمارهم، على الخروج إلى المساجد والساحات لأداء شعائر الصلاة، مع بعض الاحتفالات التي تقام عقب الصلاة للجمهور طوال أيام عيد الفطر المبارك 2022.