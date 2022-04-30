مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29.. يوسف يعاني من «البواسير» بسبب الجيم

ظهرت خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29 عدد من المواقف الكوميدية منها عدم شعور يوسف بالرضا عن جسمه، لذلك قرر الذهاب إلى الجيم رغم تحذير الروبوت لذيذ.

يوسف يعاني من «البواسير» بسبب الجيم

يقرر يوسف الذهاب إلي الجيم، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني لكنه يقرر رفع أثقال أكبر من قدرته، فيبدأ في الشعور بألم شديد أسفل الظهر، وعندما يسأل لذيذ عن هذا الألم يخبره بأنها «البواسير».

يرفض يوسف التصديق في البداية، ويبدأ في البحث عن صيدلية، ويسأل لذيذ عن طرق العلاج فيخبره أن العلاج هو المرهم، فيرفض يوسف العلاج، ويسأل عن الخيارات الأخرى فيخبره أنها «لبوس» فيعترض يوسف ويذهب إلى المستشفي.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.