القوات الأوكرانية تدمر 10 أهداف جوية روسية.. بينها 3 طائرات «سو»

دمرت القوات الأوكرانية، أمس الاثنين، 10 أهداف جوية روسية، بينها 3 طائرات من طرازات «سو 30 و34 و35» و 3 صواريخ كروز، و4 طائرات دون طيار، فيما دمر الجيش الأوكراني، 4 دبابات، فيما قتل نحو 160 جندي روسيا في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية، أمس، تدمير 13 من الآليات العسكرية الروسية، من بينها دبابتان و3 عربات مدرعة و6 وحدات من المعدات الهندسية، في جنوب أوكرانيا كما تم إسقاط طائرتين بدون طيار من طرازي «أورلان 10» و«إلرون يو أيه في».

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى فشل القوات الروسية في التقدم نحو «ميكولايف».

القوات الأوكرانية تتصدى لـ هجومين روسيين في «خيرسون»

وأشارت القيادة الجنوبية، التصدي لـ هجومين روسيين، في منطقة «خيرسون» الواقعة في جنوبي أوكرانيا، فيما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى ان إجمالي قتلى القوات الروسية بلغ 48 شخصًا.

القوات الروسية تشن 4 هجمات على منطقة «سومي»

وشنت القوات الروسية، مساء أمس الاثنين، 4 هجمات على منطقة «سومي» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، فيما دائرة حرس الحدود الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تسجيل 15 انفجارا في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن المعدات العسكرية الروسية تنتقل من «سيمفيروبول» إلى «خيرسون».

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزير إعادة الدمج المؤقت، إيرينا فيريشوك، أشارت في وقت سابق، إلى أن الممرات الإنسانية أنقذت قرابة مليون شخص، مشيرة إلى إطلاق سراح 250 من العسكريين والمدنيين بالفعل من الأسر الروسي من خلال عمليات التبادل.

وأعلنت جمهورية «دونيتسك» الشعبية، من جانبها، أن القوات الأوكرانية، أطلقت 15 قذيفة من عيار 122 مم على مدينة جورلوفكا في الجمهورية، ما أسفر عن إصابة مدنيا واحدا.

وكان روسيا، سلمت في وقت سابق،منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» مذكرة تبلغها فيها باستعدادات أوكرانيا لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام أسلحة دمار شامل محظورة، بما فيها الكيميائية.

وتقدمت شركة «راينميتال» الألمانية، من جانبها، لحكومة بلادها بطلب الموافقة على تزويد الشركة أوكرانيا بـ88 دبابة من طراز «ليوبارد-1أيه5»، فيما قالت صحيفة «فيلت» الألمانية، إن قيمة الدبابات تبلغ نحو 115 مليون يورو.

سلوفاكيا: قدمنا مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 130 مليون يورو

وأعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية، أن بلادها قدمت مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 130 مليون يورو، بما فيها صواريخ «إس-300» للدفاع الجوي، فيما أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، إلى إرسال بولندا دبابات إلى أوكرانيا وستستقبل مركبات مدرعة من بريطانيا بدلاً من ذلك.

زيلينسكي: سكان المدن التي سيطرت عليها روسيا لا يطيعون «موسكو»

وأوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن سكان المدن التي سيطرت عليها القوات الروسية لا يطيعون «موسكو»، فيما قدم وزير خارجية البلاد دميترو كوليبا، شكره لـ رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، على إطلاقه حملة لجمع التبرعات لـ أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قرار يعود للأطراف الثلاثة، مضيفة إن «واشنطن» ستترك البت في الأمر لهذه الأطراف.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بعد زيارته إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، إلى أن الشعب الأوكراني يقف بحزم في الدفاع عن وطنه، مضيفا أن «واشنطن»، تبذل كل ما في وسعها لدعمهم.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال في وقت سابق، إن مخاطر نشوب حرب نووية أمر جاد وحقيقي، موضحا أن موقف بلاده هو نبذ مثل هذه الحرب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وحذرلافروف، من خطر فعلي لاندلاع حرب عالمية ثالثة، وأكد الوزير الروسي، أن بلاده ستواصل محادثات السلام مع الجانب الأوكراني. وأضاف أن النوايا الحسنة لها حدود

وزير الخارجية الروسي يتهم «كييف» بالتظاهر بالتفاوض

واتهم لافروف، «كييف»، بالتظاهر بالتفاوض، واصفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بـ الممثل الجيد، مشيرا إلى وجود 1000 تناقض فيما يقوله المسؤول الأوكراني.

وكانت «لندن»، أعلنت في وقت سابق، تصفير جميع الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من أوكرانيا، في إطار إجراءات لدعم كييف اقتصاديا، وفقا لما ذكرلاته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.