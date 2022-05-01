عاجل.. زوج يخنق زوجته حتى الموت قبل العيد لخلافات أسرية في الوراق

أنهى زوج حياة زوجته خنقا بسبب خلافات أسرية داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة حول العقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار، وضبط المتهم.

بلاغ بمقتل ربة منزل في الوراق

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بـ مقتل ربة منزل داخل منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «منال.ر»، 25 سنة، وبالفحص تبين أن المجني عليها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

التحريات: الزوج وراء الحادث

كما تبين من خلال معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، كما أضافت التحريات بأن الزوجين كانا دائما التشاجر.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه كان يؤدبها وفي أثناء خنقها ماتت في يده، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة.