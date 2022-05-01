عاجل .. كهربائي يخنق ابنته في آخر ليالي رمضان لشكه في سلوكها

لقيت فتاة مصرعها على يد والدها في آخر ليالي رمضان بمنطقة الوراق، حيث جرى الإبلاغ عن مقتل فتاة في أحد العقارات بعزبة المفتي في منطقة الوراق.

جثة في الوراق

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، بلاغًا بوجود جثة لفتاة في منطقة الوراق، وعلى الفور انتقل العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، ولا يبدو عليها إصابات مميتة، وعليها آثار تقييد في اليدين.

سبب الحادث

وأوضح الفحص، أنّ والدها يبلغ من العمر 60 عاما، ويعمل كهربائي، كتم أنفاس ابنته بـ«إيشارب» بعد أن اكتشف أنّها ليست بكرا، ورفضها إبلاغه باسم المتسبب في ذلك.