عاجل..مقتل مسن طعنا بسكين في ظروف غامضة بمصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن مقتول طعنا بسكين في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيبة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تحريات المباحث

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة شخص في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «إسحاق.ب»، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعن نافذ في الصدر، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.