مياه أسيوط: فريق طوارئ وخط ساخن وورديات عمل لاستقبال العيد

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تخصيص خط ساخن وفرق طوارئ للتدخل السريع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الشركة الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي من التليفون الأرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 وواتس آب 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، والموبيل «أبليكيشن»، وبرامج الـCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين، وذلك على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة المشكلات

صرح اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة، عمدت إلى تشكيل غرفة طوارئ وتشكيل فريق للطوارئ لرفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة كافة الشكاوى الواردة والعمل على حلها فوراً خاصة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها مع التأكيد على أهمية متابعة منظومة المعامل والجودة ومراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك خلال فترة العيد هذا بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات ومراجعة خطة تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، مع التأكيد على تواجد السادة مديري عموم المناطق وتنظيم ورديات ومناوبات لتوفير العدد اللازم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في مستوى الأداء الخدمي.

ضرورة ترشيد الاستهلاك

وناشد «درة» المواطنين بضرورة ترشيد استخدام ورفع المستوى الثقافي نحو التعامل معها بكافة فئات المجتمع واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد وعدم الإسراف مع ضرورة صيانة كافة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية، لتتمكن الشركة من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.