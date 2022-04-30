«مياه أسيوط» تستقبل عيد الفطر بحملة توعية لترشيد الاستهلاك

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حملة توعوية لربات البيوت، لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وكذلك توعيتهم بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها، ما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

حملة توعية لربات البيوت

وأكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن مثل هذه الحملات التوعوية التي يتواصل فيها الفريق التوعوي مع ربات البيوت قبل أيام الأعياد لتوعيتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وحسن استخدام شبكات الصرف الصحي، تأتي ضمن فعاليات الخطة التوعوية التي ينفذها الفريق التوعوي في التواصل مع الجمهور، وتعريفهم بكيفية غسيل السجاد باستخدام دلو صغير، لتوفير كمية المياه المستهلكة في الغسيل، وعدم استخدام خراطيم المياه في أعمال الغسيل.

وأشار إلى أن استخدام الخراطيم يستهلك كمية مياه كبيرة جدا مقارنة باستخدام أوعية الغسيل، والتي توثر تأثيرا سلبيا على شبكات الصرف الصحي.

وقام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتوزيع منشورات توعوية على المواطنين، لحثهم على ترشيد الاستهلاك، وتعريفهم بالطرق المثلى للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

الحفاظ على المياه مسؤلية مجتمعية

وأضاف «درة»، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي للمشروعات القومية التي تسعي الدولة إلى تنفيذها للنهوض بمستوى معيشة الفرد انسجاما مع الفكر التنموي الجاري تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية، متمنيين للجميع قضاء وقت ممتع بعيد الفطر المبارك بدون أي انقطاعات للمياه أو حدوث طفوحات في شبكات الصرف الصحي.